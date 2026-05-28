鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-28 21:14

國際連鎖便利商店品牌 7-Eleven 一張冰淇淋宣傳海報錯別字引發關注，近日有中國網友發布影片反映，廣東某 7-Eleven 門市新品冰淇淋宣傳海報出現錯字，將宣傳語 「夯爆了」寫成 「劣爆了」。

據《界面新聞》28 日（周四）報導，7-Eleven 廣東區域客服人員表示：「此前確實有一家門市自己製作了物料，上面出現了差錯，擺放當天就發現問題，於是馬上撤下了。」

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此外，客服工作人員說，此次失誤的處理結果將納入涉事人員考核，同時就此事向廣大消費者致歉。

「夯爆了」作為近期網路熱詞，常被年輕消費者用來形容事物扎實、給力、品質過硬；「劣爆了」則帶有強烈負面評價意味，指產品的品質極差。兩個詞語雖在字形上均為上下結構、筆畫相近，但語義卻天差地別。

值得注意的是，這並非 7-Eleven 首次因門市宣傳物料引發爭議。2022 年 6 月，廣東 7-Eleven 茂名地區部分門市曾因「檸檬茶和 mini 酒」宣傳海報中使用「她不醉，沒機會」等不恰當廣告用語引發公眾批評，隨後廣東賽壹便利店公司（又稱「南中國 7-Eleven」）發布聲明致歉，並對涉事門市進行處理。