鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
國際連鎖便利商店品牌 7-Eleven 一張冰淇淋宣傳海報錯別字引發關注，近日有中國網友發布影片反映，廣東某 7-Eleven 門市新品冰淇淋宣傳海報出現錯字，將宣傳語 「夯爆了」寫成 「劣爆了」。
據《界面新聞》28 日（周四）報導，7-Eleven 廣東區域客服人員表示：「此前確實有一家門市自己製作了物料，上面出現了差錯，擺放當天就發現問題，於是馬上撤下了。」
此外，客服工作人員說，此次失誤的處理結果將納入涉事人員考核，同時就此事向廣大消費者致歉。
「夯爆了」作為近期網路熱詞，常被年輕消費者用來形容事物扎實、給力、品質過硬；「劣爆了」則帶有強烈負面評價意味，指產品的品質極差。兩個詞語雖在字形上均為上下結構、筆畫相近，但語義卻天差地別。
值得注意的是，這並非 7-Eleven 首次因門市宣傳物料引發爭議。2022 年 6 月，廣東 7-Eleven 茂名地區部分門市曾因「檸檬茶和 mini 酒」宣傳海報中使用「她不醉，沒機會」等不恰當廣告用語引發公眾批評，隨後廣東賽壹便利店公司（又稱「南中國 7-Eleven」）發布聲明致歉，並對涉事門市進行處理。
廣東賽壹便利店公司說，部分公眾媒體報導了廣東 7-Eleven 茂名地區極個別門市在『檸檬茶和 mini 酒』宣傳海報中使用不恰當廣告用語的情況。經核實，該海報是茂名地區極個別門市在沒上報公司總部審核的情況下自行製作，違反公司內部廣告宣傳管理規章制度。