鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為25.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.79元下修至0.77元，其中最高估值0.81元，最低估值0.73元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.81(0.86)
|0.9
|0.95
|0.87
|最低值
|0.73(0.73)
|0.75
|0.82
|0.87
|平均值
|0.78(0.79)
|0.84
|0.88
|0.87
|中位數
|0.77(0.79)
|0.85
|0.88
|0.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|23.42億
|24.43億
|25.36億
|26.55億
|最低值
|21.21億
|21.97億
|23.05億
|23.62億
|平均值
|21.95億
|22.81億
|23.94億
|25.08億
|中位數
|21.95億
|22.79億
|23.88億
|25.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.60
|0.16
|1.02
|0.55
|0.82
|營業收入
|13.65億
|17.28億
|17.97億
|20.58億
|21.54億
詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估上修至0.79元，預估目標價為25.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時KIM-US的目標價調升至25元，幅度約4.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為24.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估上修至0.79元，預估目標價為24.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇