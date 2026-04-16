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鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為25.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.79元下修至0.77元，其中最高估值0.81元，最低估值0.73元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.81(0.86)0.90.950.87
最低值0.73(0.73)0.750.820.87
平均值0.78(0.79)0.840.880.87
中位數0.77(0.79)0.850.880.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值23.42億24.43億25.36億26.55億
最低值21.21億21.97億23.05億23.62億
平均值21.95億22.81億23.94億25.08億
中位數21.95億22.79億23.88億25.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.600.161.020.550.82
營業收入13.65億17.28億17.97億20.58億21.54億

詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKIM

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