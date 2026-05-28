盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報12574.78點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間28日09:47，費城半導體下跌127.41點（或1%），暫報12574.78點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.52%
- 近 1 月：+22.04%
- 近 3 月：+56.85%
- 近 6 月：+84.1%
- 今年以來：+79.33%
焦點個股
費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領跌。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.6%；科磊(KLAC-US)下跌2.68%；科林研發(LRCX-US)下跌2.54%；超捷國際(MCHP-US)下跌2.54%；英特格(ENTG-US)下跌2.46%。
部分成分股表現相對穩健，安謀控股公司(ARM-US)上漲5.28%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.77%；超微半導體(AMD-US)上漲1.91%；連貫(COHR-US)上漲1.4%；輝達(NVDA-US)上漲0.57%。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大漲5%，報317.85美元
- 盤中速報 - 數據狗(DDOG-US)大漲5.74%，報234.54美元
- 盤中速報 - 交易台(TTD-US)大跌5.33%，報21.1美元
- 盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大漲9.35%，報321.98美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇