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盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報12574.78點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間28日09:47，費城半導體下跌127.41點（或1%），暫報12574.78點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.52%
  • 近 1 月：+22.04%
  • 近 3 月：+56.85%
  • 近 6 月：+84.1%
  • 今年以來：+79.33%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領跌。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.6%；科磊(KLAC-US)下跌2.68%；科林研發(LRCX-US)下跌2.54%；超捷國際(MCHP-US)下跌2.54%；英特格(ENTG-US)下跌2.46%。

部分成分股表現相對穩健，安謀控股公司(ARM-US)上漲5.28%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.77%；超微半導體(AMD-US)上漲1.91%；連貫(COHR-US)上漲1.4%；輝達(NVDA-US)上漲0.57%。


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費城半導體12558.97-1.13%
Onto Innovation Inc.256.19-4.01%
科磊1895.7942-3.14%
科林研發309.765-2.87%
超捷國際93.945-3.00%
英特格136.55-2.46%
安謀控股公司318.7327+5.29%
邁威爾科技201.48+1.40%
超微半導體504.9801+1.91%
連貫385.5+1.40%
輝達213.815+0.57%

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