鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutanix公司(NTNX-US)EPS預估上修至1.92元，預估目標價為59.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Nutanix公司(NTNX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.92元，其中最高估值1.96元，最低估值1.68元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.96(1.9)
|2.34
|2.82
|最低值
|1.68(1.68)
|1.94
|2.31
|平均值
|1.88(1.83)
|2.17
|2.54
|中位數
|1.92(1.85)
|2.18
|2.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.41億
|32.72億
|37.72億
|最低值
|28.10億
|30.70億
|32.76億
|平均值
|28.29億
|31.99億
|35.94億
|中位數
|28.32億
|31.86億
|35.99億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-5.01
|-3.62
|-1.09
|-0.51
|0.65
|營業收入
|13.94億
|15.81億
|18.63億
|21.49億
|25.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Nutanix公司(NTNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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