鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutanix公司(NTNX-US)EPS預估上修至1.92元，預估目標價為59.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Nutanix公司(NTNX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.92元，其中最高估值1.96元，最低估值1.68元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.96(1.9)2.342.82
最低值1.68(1.68)1.942.31
平均值1.88(1.83)2.172.54
中位數1.92(1.85)2.182.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值28.41億32.72億37.72億
最低值28.10億30.70億32.76億
平均值28.29億31.99億35.94億
中位數28.32億31.86億35.99億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-5.01-3.62-1.09-0.510.65
營業收入13.94億15.81億18.63億21.49億25.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Nutanix公司(NTNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNTNX

相關行情

台股首頁我要存股
Nutanix公司46.57+0.04%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty