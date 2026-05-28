鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-28 17:07

新纖 (1409-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長吳東昇表示，面對外部環境波動，持續推進高值化產品，高階工程塑料已應用於 AI 伺服器連接器、車用電子與高速通訊等高附加價值市場；半導體特化也通過關鍵客戶認證、需求快速放量，目前也積極擴充產能。

吳東昇表示，隨著 AI 相關應用領域快速發展，對耐高溫、低介電損耗、尺寸穩定的高階工程塑料需求大幅躍升，新纖從現有技術基礎延伸，優先啟動高溫材料之開發與量產，快速切入供應鏈。

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半導體特化材料方面，子公司新碩先進與比利時 Solvay 合資生產之高純度電子級雙氧水，已通過關鍵客戶驗證，隨著客戶需求快速放量，產能利用率隨之提高，正積極擴充產能，將成為集團另一個成長引擎。

吳東昇認為，今年全球經濟仍存在高度不確定性，最大變數來美伊戰爭所引發的荷莫茲海峽封鎖，美伊戰事爆發後，國際油價一路飆升，化纖產業的主要原料也連動急漲甚至短缺。新纖第一時間啟動內部風險評估與應變機制，從產品出貨、原料採購、客戶溝通、財務避險等多面向同步部署，將衝擊降至最低。

不過，吳東昇指出，由於客戶擔心斷料，故下單態度從觀望紛紛轉為積極備貨，因應成本高漲的同時，售價也與客戶協商進而調整；另一方面，新纖近年積極推動環保產品，對石化原料依賴度相對較低，受石化供應斷鏈影響相對較小，反而成為新纖在這一次戰爭危機下的優勢之一。