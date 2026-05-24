鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-24 13:10

統一 (1216-TW) 集團美麗生活事業旗下兩大生活品牌康是美與星巴克，今 (24) 日迎來全台雙 600 間門店「愿秀門市」的開幕。在美國與伊朗的戰事仍未明朗之時，今天統一集團董事長羅智先針對製造業、通路業景氣的展望指出，各行業都會很辛苦，但需求並沒有改變，只是在社會不同板塊之間移動，只能每天戰戰兢兢，必須保持組織柔軟，對環境迅速反映。

今天統一切入台北東區門戶在南港「愿秀門市」的開幕，同時也是統一創辦人高清愿的生日，統一 2027 年也將邁入創立 60 周年，對於下一個 60 年的想法，羅智先指出其實對每一個工作同仁沒有太多懸念，就是承先啟後、繼往開來，還要不斷努力。

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對於景氣動向的詢問，羅智先則以「全世界只有一個人可以知道明天會發生什麼事情。」

統一的星巴克及康是美邁入新的里程碑，並在今天上午在南港迎來全台雙 600 間門店「愿秀門市」的開幕，羅智先表示，集團就是不斷在展店，愈開愈進步，從每次開店學到更多智慧，「600 店之後，就是準備下一個 600 店。同時，統一星巴目前在全台已開出 614 家門市，而康是美也已 603 家。對於何時能夠達到下一個 600 店的目標，羅智先則表示，全台咖啡店數已超過 5000 店，這段路還很長。

今天統一康是美與星巴克南港「愿秀門市」開幕。(鉅亨網記者張欽發攝)

羅智先強調，對康是美及星巴克等實體門市，不光是提供零售及賣咖啡的服務，同時並包括探索、教育、娛樂及體驗功能，同時，在這些實體門市在台灣南部逐漸開出較大型的店面，但在台灣北部則受限於寸土寸金在以施展開來，但在台灣南部的大型店經營績效展現，也可望對北部業主有更好的說力。

而統一康是美目前店數已經超越屈臣氏，羅智先則強調，康是美並沒有超越，只是在過程中屈臣氏稍微落後，未來在這條賽道上還會繼續努力而展店會看地區需要，任何門市都是馬路上一個家具的概念。

羅智先說，實體門市其實沒有大小的差異，只是看機緣、看實體門市要扮演的角色，大型店有大型店的功能，小型店有小型店美麗，沒有一定要什麼規模，但不會為了開店而開店。

在科技、網路運用的推升之下，除了實體通路，統一積極開發電商的經營動能，統一美麗生活事業董事長秀玲指出，在零售業的經營上，統一電商通路營收占比已經超越 10% 的占比。

統一星巴克在台雖然邁入超過 600 店，達 614 家門市，但外界質疑獲利表現不如高峰期的表現，羅智先強調，事實上，星巴克從來沒有獲利衰退過，只是權利金的通膨效應，每隔一段時間權利金會增加，才會在財報上反應，扣除權利金因素，星巴克獲利一直穩定成長。

今天揭幕的統一南港康是美與星巴克「愿秀門市」位於三鐵共構南港站出口。(鉅亨網記者張欽發攝)