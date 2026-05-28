鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-28 09:57

仁寶 (2324-TW) 宣布，與美國 AI 基礎架構服務商 GMI Cloud 展開合作，共同加速新世代 AI 推論與代理式 AI 應用基礎架構的部署。此次合作中，GMI Cloud 將導入高效能 GPU 伺服器平台，以支援大規模 AI 訓練與推論工作負載持續成長的需求。此項部署將成為 GMI Cloud 拓展 AI 驅動服務與資料導向應用的基礎。

仁寶與GMI Cloud展開合作，攜手推動AI基礎架構發展。(圖：仁寶提供)

仁寶基礎架構解決方案事業群副總張耀文表示，隨著 AI 工作負載快速朝向大規模推論與新興代理式 AI 應用發展，基礎架構需求也正朝向更高密度、更高效率以及更快速部署的方向演進。很高興能協同 GMI Cloud 建構針對新世代 AI 推論與實際 AI 應用部署所優化的基礎架構平台。

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GMI Cloud 創辦人暨執行長葉威延指出，隨著 AI 從模型實驗逐步走向實際部署，可規模化的推論基礎架構正變得愈發關鍵。透過此次與仁寶的合作，持續擴展支援代理式 AI 工作負載與大規模推論服務所需的基礎架構能力。

另外，仁寶與 GMI Cloud 將於 COMPUTEX 2026 共同展示最新合作成果，展示先進基礎架構如何支援新世代 AI 服務的實際部署與落地。