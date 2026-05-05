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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估上修至2.25元，預估目標價為57.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.15元上修至2.25元，其中最高估值3.33元，最低估值0.98元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.33(3.33)4.684.710.85
最低值0.98(0.81)0.80.820.85
平均值2.18(2.13)2.222.320.85
中位數2.25(2.15)2.22.120.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值23.82億23.50億24.28億21.69億
最低值20.50億19.75億19.91億21.69億
平均值22.23億21.80億21.97億21.69億
中位數22.49億21.69億21.79億21.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.852.002.693.82-0.48
營業收入5.02億8.38億7.17億8.54億13.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVNOM

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