鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.52元上修至1.61元，其中最高估值2.07元，最低估值0.96元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.07(2.07)2.462.522.28
最低值0.96(0.96)0.870.971.78
平均值1.58(1.55)1.721.892.03
中位數1.61(1.52)1.531.942.03

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值610.47億622.52億622.52億496.78億
最低值468.13億476.98億481.07億496.78億
平均值525.77億535.16億545.19億496.78億
中位數519.77億526.87億544.56億496.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.551.191.400.731.66
營業收入427.17億571.63億486.99億502.96億442.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPAA

相關行情

台股首頁我要存股
Plains All American Pipeline LP - Unit23.56-2.44%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty