鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達(FNV-US)EPS預估上修至9.09元，預估目標價為305.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.85元上修至9.09元，其中最高估值11.11元，最低估值5.95元，預估目標價為305.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.11(11.11)
|12.94
|10.71
|11.24
|最低值
|5.95(5.95)
|7.83
|7.43
|5.16
|平均值
|9.1(9.07)
|10.12
|9.82
|9.04
|中位數
|9.09(8.85)
|10.28
|10.3
|9.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|32.66億
|40.01億
|30.35億
|30.39億
|最低值
|19.09億
|27.24億
|26.59億
|25.65億
|平均值
|27.43億
|31.22億
|29.26億
|28.39億
|中位數
|27.27億
|30.80億
|29.72億
|29.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.84
|3.66
|-2.43
|2.87
|5.77
|營業收入
|13.00億
|13.17億
|12.19億
|11.14億
|18.21億
詳細資訊請看美股內頁：
蘭克-內華達(FNV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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