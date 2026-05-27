盤後速報 - 鉅陞(5529)次交易(28)日除權0.39元，參考價21.95元
鉅亨網新聞中心
鉅陞(5529-TW)次交易(28)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.39元。
首日參考價為21.95元，相較今日收盤價22.80元，權值合計為0.85元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/28
|22.80
|0.0
|0.0%
|0.3861
|2015/08/13
|7.9699998
|0.25
|3.14%
|0.25
|2014/07/08
|24.25
|0.8
|3.3%
|1.2
|2013/07/18
|84.5
|1.5
|1.78%
|7.0
|2011/08/08
|12.55
|0.0
|0.0%
|1.0
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