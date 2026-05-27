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盤後速報 - 鉅陞(5529)次交易(28)日除權0.39元，參考價21.95元

鉅亨網新聞中心

鉅陞(5529-TW)次交易(28)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.39元。

首日參考價為21.95元，相較今日收盤價22.80元，權值合計為0.85元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/28 22.80 0.0 0.0% 0.3861
2015/08/13 7.9699998 0.25 3.14% 0.25
2014/07/08 24.25 0.8 3.3% 1.2
2013/07/18 84.5 1.5 1.78% 7.0
2011/08/08 12.55 0.0 0.0% 1.0


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