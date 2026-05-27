盤後速報 - 凌陽創新(5236)下週(6月3日)除息9元，預估參考價177.0元
鉅亨網新聞中心
凌陽創新(5236-TW)下週(6月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。
以今日(5月27日)收盤價186.00元計算，預估參考價為177.0元，息值合計為9.0元，股息殖利率4.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
凌陽創新(5236-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為產品設計業。電子零組件製造業。國際貿易業。近5日股價上漲3.63%，櫃買市場加權指數上漲10.33%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/03
|186.00
|9.0
|4.84%
|0.0
|2025/07/03
|137.0
|7.733
|5.64%
|0.267
|2024/06/28
|160.5
|7.0
|4.36%
|0.0
|2023/07/04
|107.5
|7.0002
|6.51%
|0.0
|2022/06/30
|103.0
|10.0
|9.71%
|0.0
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