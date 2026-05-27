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盤後速報 - 凌陽創新(5236)下週(6月3日)除息9元，預估參考價177.0元

鉅亨網新聞中心

凌陽創新(5236-TW)下週(6月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。

以今日(5月27日)收盤價186.00元計算，預估參考價為177.0元，息值合計為9.0元，股息殖利率4.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

凌陽創新(5236-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為產品設計業。電子零組件製造業。國際貿易業。近5日股價上漲3.63%，櫃買市場加權指數上漲10.33%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/03 186.00 9.0 4.84% 0.0
2025/07/03 137.0 7.733 5.64% 0.267
2024/06/28 160.5 7.0 4.36% 0.0
2023/07/04 107.5 7.0002 6.51% 0.0
2022/06/30 103.0 10.0 9.71% 0.0

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