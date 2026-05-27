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盤中速報 - 集中市場加權指數上漲1132.77點至44658.14點，漲幅2.6%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日10:37，集中市場加權指數上漲1132.77點（或2.6%），暫報44658.14點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+8.34%
  • 近 1 月：+11.8%
  • 近 3 月：+22.9%
  • 近 6 月：+58.8%
  • 今年以來：+50.28%

焦點個股


轉單利多概念領漲+5.44%。其中 聯電(2303-TW) 上漲 9.96% ; 華邦電(2344-TW) 上漲 9.93% ; 世界(5347-TW) 上漲 2.73% 。

科技股概念領漲+5.20%。其中 聯電(2303-TW) 上漲 9.96% ; 華新科(2492-TW) 上漲 9.28% ; 華碩(2357-TW) 上漲 1% 。


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台股指數台股盤中指數走勢集中市場加權指數轉單利多科技股

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集中市場加權指數44665.2+2.62%
聯電143.5+9.96%
華邦電154+9.22%
世界169+2.42%
華新科360+9.59%
華碩708+1.29%

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