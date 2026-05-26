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盤後速報 - 京鼎(3413)次交易(27)日除息0.01元，參考價345.99元

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京鼎(3413-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.01元。

首日參考價為345.99元，相較今日收盤價346.00元，息值合計為0.01元，股息殖利率0.0%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/27 346.00 0.01098 0.0% 0.0
2025/06/20 302.5 14.42492 4.77% 0.0
2024/06/25 324.5 11.29991 3.48% 0.0
2023/07/03 202.0 13.78773 6.83% 0.0
2022/06/28 192.5 8.6916 4.52% 0.0


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