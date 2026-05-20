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盤後速報 - 京鼎(3413)下週(5月27日)除息0.01元，預估參考價313.99元

鉅亨網新聞中心

京鼎(3413-TW)下週(5月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.01元。

以今日(5月20日)收盤價314.00元計算，預估參考價為313.99元，息值合計為0.01元，股息殖利率0.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

京鼎(3413-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。近5日股價上漲1.94%，集中市場加權指數下跌4.11%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/27 314.00 0.01098 0.0% 0.0
2025/06/20 302.5 14.42492 4.77% 0.0
2024/06/25 324.5 11.29991 3.48% 0.0
2023/07/03 202.0 13.78773 6.83% 0.0
2022/06/28 192.5 8.6916 4.52% 0.0

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