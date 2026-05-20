盤後速報 - 京鼎(3413)下週(5月27日)除息0.01元，預估參考價313.99元
鉅亨網新聞中心
京鼎(3413-TW)下週(5月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.01元。
以今日(5月20日)收盤價314.00元計算，預估參考價為313.99元，息值合計為0.01元，股息殖利率0.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
京鼎(3413-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。近5日股價上漲1.94%，集中市場加權指數下跌4.11%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/27
|314.00
|0.01098
|0.0%
|0.0
|2025/06/20
|302.5
|14.42492
|4.77%
|0.0
|2024/06/25
|324.5
|11.29991
|3.48%
|0.0
|2023/07/03
|202.0
|13.78773
|6.83%
|0.0
|2022/06/28
|192.5
|8.6916
|4.52%
|0.0
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