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盤後速報 - 大田(8924)下週(6月1日)除息4.3元，預估參考價59.6元

鉅亨網新聞中心

大田(8924-TW)下週(6月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。

以今日(5月25日)收盤價63.90元計算，預估參考價為59.6元，息值合計為4.3元，股息殖利率6.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

大田(8924-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為高爾夫球桿頭及其半成品之製造、委託加工、裝配及銷售。藝術鑄品(不銹鋼質及銅質)之製造加工及銷售。前述各項有關產品之進出口貿易業務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/01 63.90 4.3 6.73% 0.0
2025/06/03 67.4 4.3 6.38% 0.0
2024/06/06 92.6 4.3 4.64% 0.0
2023/05/24 114.5 12.85 11.22% 0.0
2022/06/17 138.0 13.7 9.93% 0.0

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