盤後速報 - 大田(8924)下週(6月1日)除息4.3元，預估參考價59.6元
鉅亨網新聞中心
大田(8924-TW)下週(6月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。
以今日(5月25日)收盤價63.90元計算，預估參考價為59.6元，息值合計為4.3元，股息殖利率6.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
大田(8924-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為高爾夫球桿頭及其半成品之製造、委託加工、裝配及銷售。藝術鑄品(不銹鋼質及銅質)之製造加工及銷售。前述各項有關產品之進出口貿易業務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/01
|63.90
|4.3
|6.73%
|0.0
|2025/06/03
|67.4
|4.3
|6.38%
|0.0
|2024/06/06
|92.6
|4.3
|4.64%
|0.0
|2023/05/24
|114.5
|12.85
|11.22%
|0.0
|2022/06/17
|138.0
|13.7
|9.93%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大田(8924)大跌7.12%，報63.9元
- 大田精密去年EPS5.63元擬配息4.3元 現金殖利率6.12%
- 大田4月營收4.02億元年增30.06% 1—4月達14.14億元
- 大田:公告本公司訂定除息基準日相關事宜
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇