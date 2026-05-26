盤後速報 - 卜蜂(1215)次交易(27)日除息0.01元，參考價142.49元
鉅亨網新聞中心
卜蜂(1215-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.01元。
首日參考價為142.49元，相較今日收盤價142.50元，息值合計為0.01元，股息殖利率0.0%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/27
|142.50
|0.007
|0.0%
|0.0
|2025/05/28
|113.0
|4.5
|3.98%
|0.0
|2024/06/26
|114.0
|5.5
|4.82%
|0.0
|2023/09/14
|100.5
|3.5
|3.48%
|0.0
|2022/08/25
|83.9
|0.0
|0.0%
|1.0
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