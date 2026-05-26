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盤後速報 - 卜蜂(1215)次交易(27)日除息0.01元，參考價142.49元

鉅亨網新聞中心

卜蜂(1215-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.01元。

首日參考價為142.49元，相較今日收盤價142.50元，息值合計為0.01元，股息殖利率0.0%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/27 142.50 0.007 0.0% 0.0
2025/05/28 113.0 4.5 3.98% 0.0
2024/06/26 114.0 5.5 4.82% 0.0
2023/09/14 100.5 3.5 3.48% 0.0
2022/08/25 83.9 0.0 0.0% 1.0


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卜蜂142.5+0.00%

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