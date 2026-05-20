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卜蜂(1215-TW)下週(5月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.01元。
以今日(5月20日)收盤價142.00元計算，預估參考價為141.99元，息值合計為0.01元，股息殖利率0.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
卜蜂(1215-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為各種飼料生產加工配製銷售進口及買賣。各種禽畜育種、電動屠宰業務及各種禽畜加工品製品銷售。各種肉類加工品與調理食品及蛋品生產銷售等業務。近5日股價上漲4.81%，集中市場加權指數下跌4.11%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/27
|142.00
|0.007
|0.0%
|0.0
|2025/05/28
|113.0
|4.5
|3.98%
|0.0
|2024/06/26
|114.0
|5.5
|4.82%
|0.0
|2023/09/14
|100.5
|3.5
|3.48%
|0.0
|2022/08/25
|83.9
|0.0
|0.0%
|1.0
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