鉅亨網記者吳承諦 新竹 2026-04-24 16:17

毫米波廠商稜研 (7812-TW) 於今 (13) 日正式揭牌啟用斥資逾新台幣一億元建置的 TMXLAB 毫米波實驗室。董事長張書維揭示公司布局六Ｇ與衛星酬載的新戰略，目標在 2030 年成為毫米波產業的事實標準。這座實驗室攜手全球四大儀器商共同建置，意圖打破高頻通訊研發設備昂貴的壁壘，並透過高規格驗證技術協助客戶縮短產品商用時程。

TMXLAB 毫米波實驗室正式啟動測試服務營運，預計最快於今年下半年開始產生營收貢獻。董事長張書維透露目前市場上同等級的量測服務收費不菲，每小時價格大約落在新台幣兩萬元。若以實驗室內三座屏蔽室滿載運作的情況計算，預估單日最高可為公司貢獻二十至三十萬元的營收，成為產品銷售外的穩定現金流。

‌



稜研透過 TMXLAB 內置的三座高規格屏蔽室，提供 - 40 至 100 度的高低溫環境測試與 Sub-THz 高頻驗證服務，這套系統能滿足軍規與太空環境的嚴苛要求，確保產品在真空與劇烈溫差下仍具備穩定的射頻表現。此項億元級投資不僅提升公司在高頻段的研發地位，更獲得台灣次世代通訊產業聯盟的支持與協辦。

目前已有數家國際裝置開發商與高頻雷達廠商表達強烈合作意願，相關收費標準預計將在未來一至兩個月內正式定案。張書維指出實驗室目前大約有五成時段供公司自有專案使用，其餘多餘時段將全面釋出給業界夥伴藉此建立長期合作默契。

張書維也觀察到，日本等海外市場目前仍缺乏同等級的民用毫米波實驗室，已有不少日系客戶提出付費委託量測的需求。