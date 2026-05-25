鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至17.01元，預估目標價為384.5元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.82元上修至17.01元，其中最高估值19.12元，最低估值14.72元，預估目標價為384.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|19.12(19.12)
|25.98
|31.68
|最低值
|14.72(14.72)
|18.97
|20.87
|平均值
|17.04(16.98)
|22.33
|27.16
|中位數
|17.01(16.82)
|22.11
|27.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|184,797,770
|230,447,830
|252,550,180
|最低值
|150,398,000
|170,289,020
|177,513,510
|平均值
|166,053,590
|201,216,070
|232,031,010
|中位數
|164,124,500
|203,325,550
|244,216,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|23,634,229
|19,356,484
|17,468,846
|22,730,465
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|132,930,016
|121,667,329
|107,609,336
|121,086,925
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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