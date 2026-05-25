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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至17.01元，預估目標價為384.5元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.82元上修至17.01元，其中最高估值19.12元，最低估值14.72元，預估目標價為384.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值19.12(19.12)25.9831.68
最低值14.72(14.72)18.9720.87
平均值17.04(16.98)22.3327.16
中位數17.01(16.82)22.1127.87

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值184,797,770230,447,830252,550,180
最低值150,398,000170,289,020177,513,510
平均值166,053,590201,216,070232,031,010
中位數164,124,500203,325,550244,216,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS23,634,22919,356,48417,468,84622,730,465
營業收入
(單位：新台幣千元)		132,930,016121,667,329107,609,336121,086,925

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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