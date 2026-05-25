皇家可口仍看好今年營運成長 3.81元股息6/9除息殖利率5.91%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-25 18:13

南僑 (1702-TW) 集團旗下皇家可口 (7791-TW) 今 (25) 日召開股東會，公司仍看好營運成長，隨後並對去年股息 3.81 元訂在 6 月 9 日除息交易，股息並預計 6 月 30 日發放，以今天皇家可口收盤價 64.4 元計算，股息現金殖利率達 5.91%。

皇家可口董事長周明芬。(鉅亨網記者張欽發攝)

生產冰品及急凍熟麵核心產品的皇家可口，在加碼投資桃園中壢的急凍熟麵建立新生產線在元月完成，使此重點業務產品的產能大增 100%，同時，在新產能的開出支應之下，皇家可口對急凍熟麵的製程並已前進到使用本土蓬萊米原料製作的板條及粿仔條產品，並獲三國籍航空公司空廚的採用。

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同時，皇家可口在急凍熟麵的新產能的開出及業務上的突破同時，今年內部擬訂總體營收以雙位數成長的目標，對於急凍熟麵的營收占比上，中期以向 25% 的營收占比邁進。

皇家可口 2025 年營收爲 25.78 億元，毛利率 34.52%，稅後純益 4.03 億元，每股純益 5.61 元，將配息 3.81 元。

皇家可口 2026 年第一季營收 4.86 億元，毛利率 35.86%、季增 2.48 個百分點、年增 1.93 個百分點，稅後純益 1.49 億元，每股 1.87 元。