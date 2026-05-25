盤中速報 - Bonfida大漲8.68%，報0.04美元
鉅亨網新聞中心
Bonfida(FIDA)在過去 24 小時內漲幅超過8.68%，最新價格0.04美元，總成交量達0.19億美元，總市值0.37億美元，目前市值排名第 140 名。
近 1 日最高價：0.04美元，近 1 日最低價：0.03美元，流通供給量：990,910,932。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+71.59%
- 近 1 月：+122.01%
- 近 3 月：+128.07%
- 近 6 月：-21.03%
- 今年以來：-1.82%
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