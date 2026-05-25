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盤中速報 - DEXE大漲23.13%，報16.814美元

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DEXE(DEXE)在過去 24 小時內漲幅超過23.13%，最新價格16.814美元，總成交量達0.06億美元，總市值14.09億美元，目前市值排名第 23 名。

近 1 日最高價：17.35美元，近 1 日最低價：13.595美元，流通供給量：83,733,682。

DeXe Network是由DeXe DAO運營的去中心化社交交易和資產管理平臺。DEXE代幣是DeXe Network的ERC-20原生功能型代幣，可用於網絡治理，策略訂閱者獎勵，以及通過抵押作為對沖損失的保險。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+11.32%
  • 近 1 月：+10.50%
  • 近 3 月：+323.41%
  • 近 6 月：+224.89%
  • 今年以來：+365.58%

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