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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估上修至13.65元，預估目標價為230元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智易(3596-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.58元上修至13.65元，其中最高估值16.36元，最低估值13.26元，預估目標價為230元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值16.36(16.36)17.43
最低值13.26(13.26)14.85
平均值14.23(14.1)15.67
中位數13.65(13.58)15.13

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值56,920,00062,885,000
最低值55,155,00057,928,000
平均值56,221,83060,660,000
中位數56,427,00061,167,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS2,777,0802,486,4292,420,5692,013,156
營業收入
(單位：新台幣千元)		52,975,95248,967,45851,158,12247,167,749

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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