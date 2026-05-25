鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估上修至13.65元，預估目標價為230元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智易(3596-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.58元上修至13.65元，其中最高估值16.36元，最低估值13.26元，預估目標價為230元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|16.36(16.36)
|17.43
|最低值
|13.26(13.26)
|14.85
|平均值
|14.23(14.1)
|15.67
|中位數
|13.65(13.58)
|15.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|56,920,000
|62,885,000
|最低值
|55,155,000
|57,928,000
|平均值
|56,221,830
|60,660,000
|中位數
|56,427,000
|61,167,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,777,080
|2,486,429
|2,420,569
|2,013,156
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|52,975,952
|48,967,458
|51,158,122
|47,167,749
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 權證小哥從籌碼動向看懂下半年原物料
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調降至230元，幅度約4.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調升至240元，幅度約3.9%
- 〈台股開盤〉連續創高後 4萬2關前整軍換將 電子權值股暫歇換生技、IPC衝鋒
- 〈台股開盤〉台積電再刷新天價 指數噴漲700點創3萬7歷史高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇