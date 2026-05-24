鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.79億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-05-24 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：SuperVerse(SUPER)24小時跌幅21.3%；GMT(GMT)24小時跌幅11.1%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。

‌



近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅36%；ATA(ATA)近一週漲幅33.3%；系統幣(SYS)近一週漲幅31%。