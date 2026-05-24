鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.79億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格76,914.97美元，24小時漲跌幅+1.91%；以太幣(ETH)現報價格2,123.96美元，24小時漲跌幅+2.78%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.79億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.21億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.99億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。
24小時跌幅：SuperVerse(SUPER)24小時跌幅21.3%；GMT(GMT)24小時跌幅11.1%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅36%；ATA(ATA)近一週漲幅33.3%；系統幣(SYS)近一週漲幅31%。
近一週跌幅：NEAR(NEAR)近一週跌幅61.9%；Bonfida(FIDA)近一週跌幅38.5%；Dymension(DYM)近一週跌幅32.7%。
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