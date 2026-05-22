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盤中速報 - 費城半導體大漲2.02%，報12205.35點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間22日10:12，費城半導體上漲241.26點（或2.02%），暫報12205.35點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.91%
  • 近 1 月：+24.02%
  • 近 3 月：+44.84%
  • 近 6 月：+86.75%
  • 今年以來：+68.91%

焦點個股


費城半導體成分股以高通(QCOM-US)領漲。高通(QCOM-US)上漲9.42%；格羅方德(GFS-US)上漲8.01%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲6.79%；科沃(QRVO-US)上漲4.73%；德州儀器(TXN-US)上漲4.72%。

部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌1.14%；美光科技(MU-US)下跌0.87%；連貫(COHR-US)下跌0.31%；台積電ADR(TSM-US)下跌0.08%；博通(AVGO-US)下跌0.01%。


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費城半導體12248.602.38%
高通241.33+13.1%
格羅方德87.195+7.19%
思佳訊半導體79.3+7.83%
科沃103.26+5.65%
德州儀器313.015+4.90%
輝達217.27-1.02%
美光科技765.5+0.45%
連貫378.43+0.11%
台積電ADR406.3606-0.19%
博通413.635-0.23%

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