盤中速報 - 費城半導體大漲2.02%，報12205.35點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日10:12，費城半導體上漲241.26點（或2.02%），暫報12205.35點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.91%
- 近 1 月：+24.02%
- 近 3 月：+44.84%
- 近 6 月：+86.75%
- 今年以來：+68.91%
焦點個股
費城半導體成分股以高通(QCOM-US)領漲。高通(QCOM-US)上漲9.42%；格羅方德(GFS-US)上漲8.01%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲6.79%；科沃(QRVO-US)上漲4.73%；德州儀器(TXN-US)上漲4.72%。
部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌1.14%；美光科技(MU-US)下跌0.87%；連貫(COHR-US)下跌0.31%；台積電ADR(TSM-US)下跌0.08%；博通(AVGO-US)下跌0.01%。
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