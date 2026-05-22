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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南電(8046-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.06元上修至12.42元，其中最高估值20.48元，最低估值4.99元，預估目標價為1050元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|20.48(20.48)
|52.88
|80.8
|最低值
|4.99(4.99)
|23.78
|44.49
|平均值
|12.43(12.28)
|31.28
|57.42
|中位數
|12.42(12.06)
|27.91
|53.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|73,477,320
|127,932,080
|178,550,540
|最低值
|51,190,000
|69,314,000
|106,264,000
|平均值
|58,301,860
|85,481,370
|127,131,750
|中位數
|57,273,550
|82,273,110
|110,868,640
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,946,775
|203,727
|5,816,589
|19,415,584
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|40,172,990
|32,283,331
|42,252,578
|64,646,836
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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