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盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報12083.91點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間22日09:30，費城半導體上漲119.83點（或1%），暫報12083.91點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.91%
  • 近 1 月：+24.02%
  • 近 3 月：+44.84%
  • 近 6 月：+86.75%
  • 今年以來：+68.91%

焦點個股


費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領漲。格羅方德(GFS-US)上漲5.31%；超微半導體(AMD-US)上漲4.81%；英特爾(INTC-US)上漲2.02%；和康電訊(MTSI-US)上漲2.01%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲1.72%。

部分成分股表現相對疲軟，安謀控股公司(ARM-US)下跌2.42%；美光科技(MU-US)下跌1.91%；連貫(COHR-US)下跌0.03%。


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費城半導體12206.432.03%
格羅方德87.99+8.16%
超微半導體464.47+3.31%
英特爾120.735+1.89%
和康電訊383.76+0.87%
萊迪思半導體142.565+2.31%
安謀控股公司303.645+1.82%
美光科技756.065-0.79%
連貫376.1422-0.49%

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