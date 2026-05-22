盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報12083.91點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日09:30，費城半導體上漲119.83點（或1%），暫報12083.91點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.91%
- 近 1 月：+24.02%
- 近 3 月：+44.84%
- 近 6 月：+86.75%
- 今年以來：+68.91%
焦點個股
費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領漲。格羅方德(GFS-US)上漲5.31%；超微半導體(AMD-US)上漲4.81%；英特爾(INTC-US)上漲2.02%；和康電訊(MTSI-US)上漲2.01%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲1.72%。
部分成分股表現相對疲軟，安謀控股公司(ARM-US)下跌2.42%；美光科技(MU-US)下跌1.91%；連貫(COHR-US)下跌0.03%。
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