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盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額478.63億

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台股今日其他電子業類股表現強勁，22日12:04相關指數上漲2.05%，總成交額478.63億元，大盤占比5.13%。

該產業上漲家數39、下跌家數5、平盤家數2。領漲個股金寶(2312-TW)22日12:04股價上漲3元，報33.1元，漲幅9.97%。

其他電子近5日上漲0.51%，集中市場加權指數下跌0.92%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +0.51% -0.92%
近一月 +10.93% +10.01%
近三月 +24.42% +23.1%
近六月 +29.65% +56.49%

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金寶33.1+9.97%

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