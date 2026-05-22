盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額478.63億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現強勁，22日12:04相關指數上漲2.05%，總成交額478.63億元，大盤占比5.13%。
該產業上漲家數39、下跌家數5、平盤家數2。領漲個股金寶(2312-TW)22日12:04股價上漲3元，報33.1元，漲幅9.97%。
其他電子近5日上漲0.51%，集中市場加權指數下跌0.92%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.51%
|-0.92%
|近一月
|+10.93%
|+10.01%
|近三月
|+24.42%
|+23.1%
|近六月
|+29.65%
|+56.49%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 普安(2495)股價拉至漲停，漲停價44.7元，成交17,923張
- 盤中速報 - 迎廣(6117)大漲7.02%，報88.4元
- 盤中速報 - 富采(3714)股價拉至漲停，漲停價81.4元，成交65,508張
- 盤中速報 - 百達-KY(2236)大漲7.25%，報148元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇