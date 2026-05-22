盤中速報 - 翔名(8091)大漲8.54%，報267元
鉅亨網新聞中心
翔名(8091-TW)22日13:30股價上漲21元，報267.0元，漲幅8.54%，成交926張。
翔名(8091-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體儀器及其設備之製造加工買賣業務（度量衡除外）。電腦及其週邊設備之買賣業務。電子（特許除外）、機械及其零件之買賣業務。
近5日股價上漲14.15%，櫃買市場加權指數下跌3.93%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+17 張
- 外資買賣超：+168 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-150 張
- 融資增減：+1,110 張
- 融券增減：+346 張
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