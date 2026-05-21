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盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報11931.49點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間21日09:55，費城半導體上漲118.2點（或1%），暫報11931.49點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.7%
  • 近 1 月：+23.07%
  • 近 3 月：+43.01%
  • 近 6 月：+85.98%
  • 今年以來：+66.78%

焦點個股


費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領漲。格羅方德(GFS-US)上漲12.78%；安謀控股公司(ARM-US)上漲8.23%；連貫(COHR-US)上漲4.53%；美光科技(MU-US)上漲3.85%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.55%。

部分成分股表現相對疲軟，亞德諾(ADI-US)下跌2.39%；英特爾(INTC-US)下跌1.99%；超捷國際(MCHP-US)下跌1.81%；科沃(QRVO-US)下跌1.46%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌1.41%。


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費城半導體11791.17-0.19%
格羅方德77.585+9.60%
安謀控股公司279.4+8.83%
連貫374.98+4.60%
美光科技746.61+2.00%
邁威爾科技190.52+1.99%
亞德諾383.88-3.56%
英特爾115.275-3.10%
超捷國際90.32-3.94%
科沃96.58-2.22%
思佳訊半導體72.4-2.62%

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