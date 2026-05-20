盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.1%，報82.2美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間20日21:35股價下跌4.42美元，報82.20美元，跌幅5.1%，成交量354,797（股），盤中最高價84.60美元、最低價82.20美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.91%
- 近 1 月：+29.4%
- 近 3 月：+7.92%
- 近 6 月：-40.88%
- 今年以來：-46.58%
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