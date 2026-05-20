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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.1%，報82.2美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間20日21:35股價下跌4.42美元，報82.20美元，跌幅5.1%，成交量354,797（股），盤中最高價84.60美元、最低價82.20美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.91%
  • 近 1 月：+29.4%
  • 近 3 月：+7.92%
  • 近 6 月：-40.88%
  • 今年以來：-46.58%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A83.58-3.51%

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