盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.03%，報647.91美元
鉅亨網新聞中心
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間21日03:14股價上漲31.03美元，報647.91美元，漲幅5.03%，成交量3,031,558（股），盤中最高價647.92美元、最低價614.06美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.94%
- 近 1 月：+45.51%
- 近 3 月：+46.13%
- 近 6 月：+18.5%
- 今年以來：+31.6%
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