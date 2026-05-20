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盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.03%，報647.91美元

鉅亨網新聞中心

Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間21日03:14股價上漲31.03美元，報647.91美元，漲幅5.03%，成交量3,031,558（股），盤中最高價647.92美元、最低價614.06美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+12.94%
  • 近 1 月：+45.51%
  • 近 3 月：+46.13%
  • 近 6 月：+18.5%
  • 今年以來：+31.6%

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美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

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Crowdstrike控股650.11+5.39%

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