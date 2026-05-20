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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group Inc(CAVA-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為92.00元

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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.53元上修至0.54元，其中最高估值0.6元，最低估值0.49元，預估目標價為92.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.6(0.6)1.091.331.44
最低值0.49(0.48)0.60.951.33
平均值0.54(0.53)0.741.071.39
中位數0.54(0.53)0.741.041.39

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.25億18.68億23.07億26.03億
最低值14.04億16.42億20.38億25.10億
平均值14.76億17.81億21.75億25.52億
中位數14.72億17.75億21.78億25.43億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.33-0.520.211.100.54
營業收入5.00億5.64億7.29億9.64億11.80億

詳細資訊請看美股內頁：
Cava Group Inc(CAVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCAVA

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