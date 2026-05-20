鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group Inc(CAVA-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為92.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.53元上修至0.54元，其中最高估值0.6元，最低估值0.49元，預估目標價為92.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.6(0.6)
|1.09
|1.33
|1.44
|最低值
|0.49(0.48)
|0.6
|0.95
|1.33
|平均值
|0.54(0.53)
|0.74
|1.07
|1.39
|中位數
|0.54(0.53)
|0.74
|1.04
|1.39
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.25億
|18.68億
|23.07億
|26.03億
|最低值
|14.04億
|16.42億
|20.38億
|25.10億
|平均值
|14.76億
|17.81億
|21.75億
|25.52億
|中位數
|14.72億
|17.75億
|21.78億
|25.43億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.33
|-0.52
|0.21
|1.10
|0.54
|營業收入
|5.00億
|5.64億
|7.29億
|9.64億
|11.80億
詳細資訊請看美股內頁：
Cava Group Inc(CAVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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