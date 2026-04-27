鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對信邦(3023-TW)做出2026年EPS預估：中位數由14.71元下修至14.63元，其中最高估值15.2元，最低估值12.97元，預估目標價為312元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|15.2(15.03)
|19.2
|22.5
|最低值
|12.97(12.97)
|15.7
|18.08
|平均值
|14.36(14.34)
|17.01
|20.11
|中位數
|14.63(14.71)
|16.93
|19.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35,433,000
|40,108,000
|45,562,000
|最低值
|32,995,000
|35,880,000
|41,037,300
|平均值
|34,284,570
|38,020,240
|43,407,450
|中位數
|34,288,010
|37,532,930
|43,515,250
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,124,997
|3,529,000
|3,283,914
|2,880,553
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|31,023,871
|33,087,505
|32,762,285
|30,574,800
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇