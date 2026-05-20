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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至8.99元，預估目標價為571.5元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.85元上修至8.99元，其中最高估值13.6元，最低估值7.71元，預估目標價為571.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值13.6(13.6)33.5849.15
最低值7.71(7.71)13.0718.87
平均值9.35(9.25)19.0432.47
中位數8.99(8.85)17.1330.71

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值56,055,00087,848,800114,961,690
最低值48,237,00059,148,22079,292,370
平均值51,695,72069,025,30093,548,530
中位數51,158,31067,181,13088,609,780

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,595,93648,88947,5166,976,792
營業收入
(單位：新台幣千元)		39,351,09630,534,97926,832,18741,626,486

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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