鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至8.99元，預估目標價為571.5元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.85元上修至8.99元，其中最高估值13.6元，最低估值7.71元，預估目標價為571.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|13.6(13.6)
|33.58
|49.15
|最低值
|7.71(7.71)
|13.07
|18.87
|平均值
|9.35(9.25)
|19.04
|32.47
|中位數
|8.99(8.85)
|17.13
|30.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56,055,000
|87,848,800
|114,961,690
|最低值
|48,237,000
|59,148,220
|79,292,370
|平均值
|51,695,720
|69,025,300
|93,548,530
|中位數
|51,158,310
|67,181,130
|88,609,780
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,595,936
|48,889
|47,516
|6,976,792
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,351,096
|30,534,979
|26,832,187
|41,626,486
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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