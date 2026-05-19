外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.8%，報0.7898元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間19日22:20，美元/瑞郎上漲0.0063點漲幅達0.8%，暫報0.7898點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.23%
- 近 1 週：+0.76%
- 近 3 月：+1.38%
- 近 6 月：-1.99%
- 今年以來：-1.17%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.85，本日上漲0.51%
- 美元/新加坡幣相關性0.79，本日上漲0.34%
- 美元/加幣相關性0.74，本日上漲0.17%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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