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外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.8%，報0.7898元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間19日22:20，美元/瑞郎上漲0.0063點漲幅達0.8%，暫報0.7898點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.23%
  • 近 1 週：+0.76%
  • 近 3 月：+1.38%
  • 近 6 月：-1.99%
  • 今年以來：-1.17%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.85，本日上漲0.51%
  • 美元/新加坡幣相關性0.79，本日上漲0.34%
  • 美元/加幣相關性0.74，本日上漲0.17%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.82，本日上漲0.45%
  • 英鎊/美元相關性-0.81，本日上漲0.29%
  • 紐元/美元相關性-0.77，本日上漲0.78%

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美元/瑞郎0.7886+0.65%
加幣/美元0.7271-0.07%
歐元/美元1.1609-0.40%
英鎊/美元1.3407-0.13%
紐元/美元0.5838-0.56%

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