外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.08%，報16.7662元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間19日23:00，美元/南非蘭特上漲0.179點漲幅達1.08%，暫報16.7662點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.79%
- 近 1 週：+1.02%
- 近 3 月：+3.32%
- 近 6 月：-3.39%
- 今年以來：+0.13%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.85，本日上漲0.77%
- 美元/新加坡幣相關性0.85，本日上漲0.35%
- 美元/韓元相關性0.83，本日上漲1.54%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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