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外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.08%，報16.7662元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間19日23:00，美元/南非蘭特上漲0.179點漲幅達1.08%，暫報16.7662點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.79%
  • 近 1 週：+1.02%
  • 近 3 月：+3.32%
  • 近 6 月：-3.39%
  • 今年以來：+0.13%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.85，本日上漲0.77%
  • 美元/新加坡幣相關性0.85，本日上漲0.35%
  • 美元/韓元相關性0.83，本日上漲1.54%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.79，本日上漲0.82%
  • 澳元/美元相關性-0.76，本日上漲1.17%
  • 歐元/美元相關性-0.72，本日上漲0.52%

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美元/南非蘭特16.682+0.57%
韓元/美元0.0007+0.00%
紐元/美元0.5838-0.56%
澳元/美元0.7111-0.80%
歐元/美元1.1608-0.40%

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