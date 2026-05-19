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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估下修至-0.24元，預估目標價為100.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.23元下修至-0.24元，其中最高估值-0.12元，最低估值-0.35元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.12(-0.09)0.170.470.78
最低值-0.35(-0.35)-0.220.070.35
平均值-0.23(-0.22)00.210.55
中位數-0.24(-0.23)-0.010.150.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.83億14.23億17.86億23.15億
最低值8.59億11.00億14.32億19.60億
平均值9.14億12.67億15.99億20.92億
中位數9.19億12.74億15.97億20.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.56-0.29-0.38-0.38-0.37
營業收入6,224萬2.11億2.45億4.36億6.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRKLB

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Rocket Lab USA Inc123.205-6.07%

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