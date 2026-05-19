鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估下修至-0.24元，預估目標價為100.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.23元下修至-0.24元，其中最高估值-0.12元，最低估值-0.35元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.12(-0.09)
|0.17
|0.47
|0.78
|最低值
|-0.35(-0.35)
|-0.22
|0.07
|0.35
|平均值
|-0.23(-0.22)
|0
|0.21
|0.55
|中位數
|-0.24(-0.23)
|-0.01
|0.15
|0.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.83億
|14.23億
|17.86億
|23.15億
|最低值
|8.59億
|11.00億
|14.32億
|19.60億
|平均值
|9.14億
|12.67億
|15.99億
|20.92億
|中位數
|9.19億
|12.74億
|15.97億
|20.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.56
|-0.29
|-0.38
|-0.38
|-0.37
|營業收入
|6,224萬
|2.11億
|2.45億
|4.36億
|6.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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