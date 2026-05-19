鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2026年EPS預估：中位數由0.08元上修至0.09元，其中最高估值0.3元，最低估值-0.24元，預估目標價為22元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|0.3(0.3)
|0.75
|0.52
|最低值
|-0.24(-0.24)
|0.26
|0.3
|平均值
|0.08(0.08)
|0.45
|0.41
|中位數
|0.09(0.08)
|0.38
|0.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|355,250,000
|358,761,060
|332,043,310
|最低值
|309,912,920
|312,883,850
|311,073,380
|平均值
|334,187,670
|336,961,780
|323,443,930
|中位數
|336,176,000
|334,914,800
|327,215,090
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|-4,349,185
|1,978,352
|1,681,679
|17,783,775
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|317,155,264
|360,535,714
|363,326,498
|449,567,488
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
上一篇
下一篇