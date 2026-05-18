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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2026年EPS預估：中位數由65.51元下修至65.02元，其中最高估值71.99元，最低估值59.86元，預估目標價為3400元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|71.99(71.99)
|170.5
|406.51
|最低值
|59.86(59.86)
|90.04
|136.06
|平均值
|65.63(65.69)
|120.75
|190.9
|中位數
|65.02(65.51)
|118.39
|179.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|673,339,810
|1,116,692,080
|2,288,915,490
|最低值
|605,619,000
|814,408,190
|1,070,439,000
|平均值
|647,109,710
|980,836,470
|1,405,484,330
|中位數
|649,257,000
|958,443,000
|1,379,127,940
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|105,319,255
|106,386,578
|76,978,637
|118,141,106
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|595,965,682
|530,585,886
|433,446,330
|548,796,030
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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