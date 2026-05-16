盤中速報 - Sui大跌8.01%，報1.04美元
鉅亨網新聞中心
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.01%，最新價格1.04美元，總成交量達0.79億美元，總市值40.70億美元，目前市值排名第 15 名。
近 1 日最高價：1.14美元，近 1 日最低價：1.04美元，流通供給量：3,899,984,688。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.67%
- 近 1 月：+9.82%
- 近 3 月：+10.71%
- 近 6 月：-34.56%
- 今年以來：-25.35%
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