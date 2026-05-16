盤中速報 - Osmosis大漲16.06%，報0.08美元
鉅亨網新聞中心
Osmosis(OSMO)在過去 24 小時內漲幅超過16.06%，最新價格0.08美元，總成交量達0.10億美元，總市值0.61億美元，目前市值排名第 113 名。
近 1 日最高價：0.09美元，近 1 日最低價：0.06美元，流通供給量：765,080,060。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+87.13%
- 近 1 月：+92.31%
- 近 3 月：+64.91%
- 近 6 月：-33.44%
- 今年以來：+22.55%
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