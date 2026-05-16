鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格78,263.41美元，24小時漲跌幅-2.86%；以太幣(ETH)現報價格2,186.52美元，24小時漲跌幅-3.07%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達17.96億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達12.14億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.38億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。
24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；系統幣(SYS)24小時跌幅22.7%；STORJ(STORJ)24小時跌幅13.2%。
近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅41.9%；系統幣(SYS)近一週漲幅39.2%；數位代幣(ICP)近一週漲幅26.1%。
近一週跌幅：Osmosis(OSMO)近一週跌幅87.1%；Saga(SAGA)近一週跌幅24.4%；Radworks(RAD)近一週跌幅22.6%。
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