鉅亨網新聞中心 2026-05-16 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；系統幣(SYS)24小時跌幅22.7%；STORJ(STORJ)24小時跌幅13.2%。

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近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅41.9%；系統幣(SYS)近一週漲幅39.2%；數位代幣(ICP)近一週漲幅26.1%。