鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過22.01億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格79,192.72美元，24小時漲跌幅-2.15%；以太幣(ETH)現報價格2,230.52美元，24小時漲跌幅-1.65%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達22.01億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達13.34億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.96億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。
24小時跌幅：STORJ(STORJ)24小時跌幅22.9%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅41.9%；系統幣(SYS)近一週漲幅39.2%；數位代幣(ICP)近一週漲幅26.1%。
近一週跌幅：Osmosis(OSMO)近一週跌幅87.1%；Saga(SAGA)近一週跌幅24.4%；Radworks(RAD)近一週跌幅22.6%。
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