盤中速報 - Ethena大跌8.87%，報0.11美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過8.87%，最新價格0.11美元，總成交量達0.14億美元，總市值9.45億美元，目前市值排名第 31 名。
近 1 日最高價：0.13美元，近 1 日最低價：0.11美元，流通供給量：8,492,187,500。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.09%
- 近 1 月：+17.81%
- 近 3 月：-3.70%
- 近 6 月：-57.51%
- 今年以來：-46.19%
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