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盤中速報 - STORJ大漲29.2%，報0.1416美元

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STORJ(STORJ)在過去 24 小時內漲幅超過29.2%，最新價格0.1416美元，總成交量達0.10億美元，總市值0.60億美元，目前市值排名第 114 名。

近 1 日最高價：0.1597美元，近 1 日最低價：0.1003美元，流通供給量：424,999,998。

Storj，發音為“ storage”，是一個開源雲存儲平臺。 基本上，它使用分散的節點網絡來承載用戶數據。 該平臺還使用高級加密保護託管數據。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-12.59%
  • 近 1 月：+5.78%
  • 近 3 月：+4.94%
  • 近 6 月：-34.57%
  • 今年以來：-17.67%

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