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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至5.63元，預估目標價為190.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.8元上修至5.63元，其中最高估值6.84元，最低估值4.61元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.84(6.84)6.817.315.79
最低值4.61(4.61)4.835.25.31
平均值5.49(5.38)5.285.845.55
中位數5.63(4.8)5.095.415.55

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值31.82億34.34億36.79億37.96億
最低值29.40億30.14億31.21億33.16億
平均值30.97億32.22億33.99億35.56億
中位數31.00億32.06億33.57億35.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.198.126.567.607.40
營業收入23.34億26.39億28.24億29.61億30.91億

詳細資訊請看美股內頁：
艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAVB

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