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鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估下修至0.37元，預估目標價為30.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.38元下修至0.37元，其中最高估值0.45元，最低估值0.11元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.45(0.45)0.951.471.97
最低值0.11(0.11)0.30.991.36
平均值0.32(0.33)0.671.171.58
中位數0.37(0.38)0.71.161.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值128.64億218.80億288.42億350.73億
最低值111.79億124.24億208.40億265.00億
平均值119.89億176.35億240.75億306.11億
中位數116.29億183.51億237.02億297.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.24-0.40-1.60-0.11-0.63
營業收入4,170萬4,499萬5,452萬5,687萬68.42億

詳細資訊請看美股內頁：
QXO, Inc.(QXO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSQXO

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