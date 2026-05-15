鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至4.51元，預估目標價為51.34元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.42元上修至4.51元，其中最高估值4.76元，最低估值4元，預估目標價為51.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.76(4.76)
|4.59
|4.45
|4.91
|最低值
|4(2.61)
|2.55
|2.07
|4.1
|平均值
|4.46(4.32)
|3.61
|3.58
|4.51
|中位數
|4.51(4.42)
|3.78
|3.66
|4.51
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|397.26億
|392.28億
|364.71億
|381.73億
|最低值
|206.02億
|229.80億
|285.90億
|335.38億
|平均值
|331.52億
|316.12億
|319.82億
|352.27億
|中位數
|343.95億
|305.59億
|323.56億
|339.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.59
|3.70
|2.79
|2.09
|3.70
|營業收入
|239.74億
|324.91億
|266.49億
|260.27億
|277.41億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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